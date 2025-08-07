Yield! Fall of Rome
Yield! Fall of Rome – Launch-Trailer von Version 1.0

Marcel Schmidt7. August 2025

Nächste Woche verlässt „Yield! Fall of Rome“ die Early Access-Phase und erscheint als Version 1.0 für PC. Das rundenbasierte 4X-Strategiespiel bekommt mit Version 1.0 natürlich auch neue Inhalte. Hier die Übersicht:

Features zur Vollversion (1.0) von Yield! Fall of Rome:

  • Kings-Update: Monarchen mit eigenem Skilltree, einzigartigen Fähigkeiten und taktischen Eigenschaften
  • Neue Spielmodi: 10 göttliche Herausforderungen inklusive brandneuem “Hard Mode”
  • Komplette Kampagnen: Story-Modus für alle 8 spielbaren Fraktionen
  • Kampagnen-Generator: Zufalls-Szenarios für lang anhaltenden Wiederspielwert
  • Multiplayer-Verbesserungen: Live-Lobbys, Chat, KI-Unterstützung, Koop & Leaderboards
  • Mehr Inhalte: 10+ neue Gebäude, 8+ neue Einheiten-Fähigkeiten, mehr Einheiten, Erfolge, Wegpunkte & erweitertes Produktionssystem
  • Komfort-Überarbeitung: Verbesserte UI, überarbeitete Tutorials, feinere Steuerung & optimierte Kartenübersicht

Daedalic Entertainment und Entwicklerstudio Billionworlds veröffentlichen „Yield! Fall of Rome“ erscheint am 11. August 2025. Es ist hier auf Steam zu finden: KLICK!

Yield! Fall of Rome | Release Trailer | 1.0 Coming August 11!

Quelle: Pressemitteilung

