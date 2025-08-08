Ball x Pit – Releae-Termin und Trailer

„Ball x Pit“ ist ein Survival-Roguelite, das derzeit für PC und Konsolen entsteht. Als Spieler kämpft ihr mit abprallenden Bällen gegen Horden von Gegnern. Diese Bälle lassen sich auch verbessern und kombinieren, um kraftvolle Synergien zu schaffen. Dahinter steckt das „Ball-Fusionsystem“, welches über 60 zufällig generierte Bälle erzeugt. Dadurch können hunderte von Kombinationen entstehen.

Des Weiteren könnt ihr Neu Ballbylon mit über 70 einzigartigen Gebäuden ausbauen, die euch Gameplay-Boni bieten und weitere Power-ups, neue Charaktere und mehr freischalten. Mit dem Wachstum eurer Community könnt ihr heimgekehrte Helden automatisierte Aufgaben übernehmen lassen, damit die Ressourcen fließen, während ihr euch tiefer in den Abgrund wagt. Im Verlauf des Spiels begegnet ihr Schatzjägern, die ihre Fähigkeiten gern eurer Expedition zur Verfügung stellen. Jeder Charakter bringt eigene, aufrüstbare Mechaniken mit.

Devolver Digital und Entwicklerstudio Kenny Sun veröffentlichen „Ball x Pit“ am 15. Oktober 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S (über Game Pass) und PlayStation 5. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll später im Jahr folgen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK!

Besucher der Gamescom 2025 können das Spiel auf der Nintendo Switch 2 in Halle 10.2 im Nintendo Switch-Bereich der Indie Arena Booth anspielen. Hier findet ihr den Titel auf Steam, wo weiterhin eine Demo-Version bereitsteht: KLICK!

BALL x PIT | Available October 15 | Wishlist and Demo NOW

Quelle: Pressemitteilung