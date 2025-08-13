The Secret of Weepstone – Klassisches Dungeon-Crawling im handgezeichneten Look

Talesworth Game Studio und Publisher DreadXP haben „The Secret of Weepstone“ angekündigt. Hierbei handelt es sich um einen Dungeon-Crawler, das sich an klassischen Pen-&-Paper-Abenteuern der 70er- und 80er-Jahre orientiert und auf handgezeichnete Grafiken setzt. Ihr werdet Würfel werfen, euch gefährlichen Monstern stellen, Schätze plündern und längst vergessene Geheimnisse aufdecken.

Die Handlung führt euch in das verlassene Dorf Weepstone, das im Schatten einer zerfallenen Burg liegt. Einst ein lebendiger Ort, ist es nun dem Verfall preisgegeben. Felder sind verdorrt, die Bewohner leben in Angst und der Herr von Weepstone, Lord Byron, ist krank und von düsteren Visionen geplagt. Da keine Helden zu Hilfe kommen, liegt es an den Dorfbewohnern, sich der unbekannten Bedrohung zu stellen und die Geheimnisse hinter den alten Mauern zu lüften.

Das Spiel setzt vollständig auf handgezeichnete Schwarz-Weiß-Grafik, inspiriert von der Kunst klassischer Tabletop-Rollenspiele. Ihr führt eine Gruppe von bis zu acht Mitgliedern bestehend aus einfachen Dorfbewohnern, kampferprobten Abenteurern und fragwürdigen Gestalten durch tödliche Verliese. Unterwegs gilt es, neue Ausrüstung zu finden, Fallen zu überwinden, Rätsel zu lösen und in Kämpfen die richtigen Würfelwürfe zu erzielen.

„The Secret of Weepstone“ erscheint voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres für den PC. Die Veröffentlichung erfolgt über Valves Distributionsplattform Steam.

The Secret of Weepstone | Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung