Cronos: The New Dawn – Live-Action-Trailer

Vor kurzem veröffentlichte das in Polen ansässige Studio Bloober Team zusammen mit dem Team von Peep Cosplay einen neuen Trailer zum kommenden Spiel „Cronos: The New Dawn“. Der Trailer trägt den Titel „A-11 Extraction“ und wurde in der Sendzimir-Stahlfabrik gedreht – genau dem Ort, der als Inspiration für einen der wichtigsten Schauplätze des Spiels diente. Der Trailer zeigt den Reisenden ND-3500 auf einer risikoreichen Mission ins Herz von Sektor A-11. Das Ziel: die verlassene Anlage aus den 1980er Jahren zu infiltrieren und die Essenz einer wichtigen Person zu extrahieren.

„Cronos: The New Dawn“ ist ein Third-Person-Survival-Horror-Spiel, das am 05.September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Wer die Deluxe Edition vorbestellt, kann schon ab dem 03. September 2025 loslegen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Cronos: The New Dawn | A-11 Extraction

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung