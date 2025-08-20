Black Myth: Zhong Kui – Ein Teaser zum neuen Projekt von Game Science

Das Entwicklerstudio Game Science hat ein neues Projekt innerhalb seiner „Black Myth“-Reihe vorgestellt. Anlässlich des traditionellen Fortschritts-Updates am 20. August kündigte das Team „Black Myth: Zhong Kui“ an. Damit startet neben „Black Myth: Wukong“ ein weiteres Spiel, das die Welt der chinesischen Mythologie aufgreift.

Laut den Entwicklern ist „Black Myth: Zhong Kui“ kein bloßer Nachfolger, sondern ein eigenständiger Titel. Während „Wukong“ auf der bekannten Legende des Affenkönigs basiert, knüpft „Zhong Kui“ an andere Figuren der chinesischen Folklore an. Auch dieses Mal handelt es sich um ein Action-RPG für Einzelspieler. Unterschiede im Gameplay wurden noch nicht detailliert vorgestellt, allerdings bestätigte das Studio, dass man bewusst neue Ansätze ausprobieren möchte.

Zum aktuellen Stand verrät Game Science, dass man an einer groben Story-Idee arbeitet. Das aktuelle Werk befindet sich somit in einer sehr frühen Entwicklungsphase. Das Ziel sei es, neue Geschichten mit frischen Spielelementen zu kombinieren und gleichzeitig ein vertrautes Spielerlebnis für Fans von „Black Myth: Wukong“ zu schaffen.

Ein Veröffentlichungstermin steht bislang nicht fest. Das Team betont jedoch, dass es auf allen gängigen Plattformen erscheinen soll. Weitere Informationen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Game Science's New Title | Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer (English Dub)

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Game Science