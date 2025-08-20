Daemon X Machina: Titanic Scion erhält kostenlose Demo und einen neuen Trailer

Marvelous Europe hat im Zuge der gamescom eine kostenlose Demo zu ihrem kommenden Sci-Fi-Actionspiel „Daemon X Machina: Titanic Scion“ veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 5. September 2025 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Ihr könnt die Demo ab sofort auf allen Plattformen herunterladen und die ersten neun Kapitel der Geschichte erleben. Ihr erkundet die offene Spielwelt, kämpft in schnellen Gefechten und passt das Arsenal eurer Mechs an euren bevorzugten Kampfstil an. Die Demo unterstützt Online-Koop für bis zu drei Spieler und Crossplay, sodass ihr problemlos mit euren Freunden spielen könnt. Außerdem ist asynchrones Spielen möglich, sodass ihr die Mech-Action in eurem eigenen Tempo erleben könnt. Spielstände lassen sich auf die Vollversion übertragen, sobald das Spiel erscheint.

Parallel dazu wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der nicht nur neues Gameplay zeigt, sondern auch mehr von der Geschichte des Spiels preisgibt.

Daemon X Machina: Titanic Scion | Demo Announce Trailer

Quelle: Pressemitteilung