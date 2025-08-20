Mit dem neuen Trailer präsentierte Square Enix Gameplay-Szenen aus dem kommenden Taktik-Rollenspiel „Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“. Bei dem Titel handelt es sich um eine erweiterte Version des Klassikers „Final Fantasy Tactics“.

Die Geschichte von Ehrgeiz, Verrat und Ehre wird durch ein aktualisiertes Skript mit vollständig vertonten Dialogen in Englisch und Japanisch sowie verbesserter Grafik für bessere Spielbarkeit zum Leben erweckt. Zudem bietet die diese Version Spielverbesserungen wie neue Schwierigkeitsgrade, eine überarbeitete Benutzeroberfläche, automatisches Speichern und mehr, wodurch das Spiel für Neueinsteiger zugänglicher wird. Das Spiel bietet strategischen, rundenbasierten Kampf sowie ein Charakterfortschritts- und Jobsystem.

„Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles“ erscheint am 30. September 2025 für PC (Steam, inklusive Steam Deck), Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch und Nintendo Switch 2. Die Homepage zum RPG gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen über die Story, Editionen, Vorbestellerbonus findet ihr bei uns: KLICK!

FINAL FANTASY TACTICS - The Ivalice Chronicles | Gameplay Trailer

Quelle: Pressemitteilung