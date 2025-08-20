Hell Let Loose: Vietnam – Der erste Trailer zum neuen Titel

Nachdem Team17 und Entwickler Expression Games uns mit „Hell Let Loose“ in den Zweiten Weltkrieg versetzten, geht es mit „Hell Let Loose: Vietnam“ in den Dschungel von Vietnam zwischen 1965 und 1973. Das Spiel entsteht derzeit für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Veröffentlichung soll 2026 erfolgen.

Erlebt 50-gegen-50-Kämpfe auf weitläufigen Karten, die ein authentisches, atmosphärisches und historisch sensibles Erlebnis bieten sollen. Unter Beibehaltung der Spielmechanik, die Fans aus dem ersten Titel kennen, bietet dieses Spiel ein neues Erlebnis, bei dem verschiedene Waffengattungen wie Luftwaffe, Marine, Panzer, Infanterie und Unterstützungswaffen zum Einsatz kommen.

Hier gibt es „Hell Let Loose: Vietnam“ auf Steam: KLICK!

Hell Let Loose: Vietnam | Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung