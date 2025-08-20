I Hate This Place – Neuer Trailer samt Release-Termin

Broken Mirror Games hat gemeinsam mit Skybound Entertainment den Veröffentlichungstermin für „I Hate This Place“ bekanntgegeben. Das von Rock Square Thunder entwickelte Spiel erscheint am 7. November 2025 für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch.

„I Hate This Place“ ist ein isometrisches Survival-Horrorspiel mit starkem Crafting-Fokus, das euch in eine verzerrte Welt voller Monster und Albträume entführt. Der visuelle Stil orientiert sich an Comics und kombiniert kräftige Farben mit einer deutlichen 80er-Horror-Atmosphäre.

Ihr übernehmt die Rolle von Elena, die gemeinsam mit ihrer Freundin versehentlich eine finstere Macht beschwört. In der Folge müsst ihr euch in einer feindseligen Umgebung behaupten, Ressourcen sammeln, Waffen und Hilfsmittel herstellen und die Nächte überleben, in denen die Gefahren besonders groß werden.

Das Spiel bietet eine dynamische Tag-Nacht-Mechanik, die das Geschehen maßgeblich beeinflusst. Tagsüber habt ihr Gelegenheit, die Umgebung zu erkunden, Vorräte zu finden und euer Lager zu sichern. Nachts tauchen mehr Gegner auf, die aggressiver und gefährlicher sind. Viele von ihnen reagieren auf Geräusche, wodurch es oft besser ist, lautlos vorzugehen oder Fallen zu nutzen, statt auf direkten Kampf zu setzen.

Neben dem Überleben in der Wildnis erwarten euch verlassene Orte wie Ruinenstädte, Wälder und Bunker, die ihr nach Materialien durchsuchen könnt. Mit jedem Fortschritt erweitert ihr euer Lager und baut Schutzräume, um euch gegen die Bedrohungen der Nacht zu wappnen.

„I Hate This Place“ basiert auf der gleichnamigen, für den Eisner Award nominierten Comicreihe von Autor Kyle Starks und Künstler Artyom Topilin.

I Hate This Place - Official Release Date Trailer | gamescom 2025

Quelle: Pressemitteilung