Pioneers of Pagonia erscheint im Dezember, neuer Trailer

Envision Entertainment hat bekanntgegeben, dass die Vollversion von „Pioneers of Pagonia“ im Dezember auf Steam für PC erscheinen wird. Damit folgt die Veröffentlichung fast genau zwei Jahre nach dem Start der Early-Access-Phase, die im Dezember 2023 startete. Mit der Bekanntgabe des Release-Termines veröffentlichte das Entwicklerstudio auch einen neuen Trailer, den ihr unter diesen Zeilen sehen könnt.

Laut den Entwicklern bietet die Vollversion eine rund 30-stündige Story-Kampagne, die ihr allein oder im Shared-Coop-Modus mit bis zu vier Spielern erleben könnt. Darin stellen sich die Pioniere einer Katastrophe, die den Kontinent Pagonia in unzählige Inseln zersplittert hat. Ein dichter Nebel hat sich über das Land gelegt, in dem Räuber, Diebe und übernatürliche Gefahren wie Werwölfe, Geister und die Verdammten lauern. Ziel ist es, den Nebel zu vertreiben, wirtschaftliche und geografische Herausforderungen zu überwinden, feindliche Anführer zu besiegen und die verstreuten Pagonier wieder zu vereinen. An der Kampagne wirkte auch die deutsche Fantasy-Autorin Janika Hoffmann mit.

Wie Envision Entertainment weiter mitteilte, startet vor der Veröffentlichung eine Beta, mit dem ihr den Karteneditor ausführlich testen könnt. So könnt ihr eigene Herausforderungen erstellen und diese mit der Community teilen. Wer sofort loslegen möchte, kann „Pioneers of Pagonia“ aktuell mit 25 Prozent Rabatt erwerben.

„Pioneers of Pagonia“ erscheint am 13. Dezember 2025 für den PC.

Pioneers of Pagonia – Release Date Reveal Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung