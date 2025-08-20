Project Pantheon erhält offiziell einen Namen „Gods, Death & Reapers“

Anfang Januar 2025 kündigte Entwickler Wolcen Studio einen Free-to-Play-Extraction-Action-RPG an, das bisher unter dem Titel „Project Pantheon“ lief. Im Rahmen der Future Games Show gamescom wurde jetzt mit „Gods, Death & Reapers“ der offizielle Name verraten. Das Spiel befindet sich aktuell für den PC in Entwicklung und verbindet Extraction-Gameplay mit tiefgehenden Hack-and-Slash-Mechaniken und einer Welt voller Mythologie.

„Die gamescom 2025 ist ein großer Meilenstein für uns, da wir nun endlich mit aller Welt den offiziellen Namen und Gameplay-Aufnahmen von Gods, Death & Reapers teilen können“, sagte Game Director Andrei Chirculete. „Gods, Death & Reapers ist ein Spiel, das aus der Idee entstand: Was, wenn du ein Extraction-Spiel hast, das aber wie ein Top-Down-ARPG aussieht? Jetzt, wo diese Idee mit Gods, Death & Reapers Realität geworden ist, sind wir gespannt zu hören, was unsere Spieler darüber denken, da ihr Feedback in der Closed Alpha-Phase großen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Spiels nehmen wird.”

Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Dort kann man sich auch für den Playtest anmelden. Ein paar weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Gods, Death & Reapers - Official Gamescom Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung