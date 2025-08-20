Rue Valley – Release-Termin und Trailer

Der Publisher Owlcat Games hat jetzt zusammen mit Entwickler Emotion Spark Studio den offiziellen Release-Termin von „Rue Valley“ verraten. So erscheint das narrative RPG am 11. November 2025 für PC, Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5.

Inspiriert von Titeln wie „Disco Elysium“ navigieren die Spieler in „Rue Valley“ durch eine komplexe emotionale Geschichte. Sie müssen den Hauptcharakter durch die Tiefen seiner eigenen Konflikte führen, wobei jede Entscheidung einen Einfluss auf sein Persönlichkeitsprofil hat, das wiederum die Interaktionen mit seiner Umgebung verändert. Spieler begeben sich auf eine Reise durch die mentalen Konflikte eines Mannes, um die Geheimnisse hinter der Anomalie aufzudecken, die eine unerklärliche Zeitschleife verursacht.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam, wo es auch eine Demo-Version gibt: KLICK!

Rue Valley Date Reveal Trailer

