The Rogue Prince of Persia – Launch-Trailer der Version 1.0

Das 2D Action-Platforming Rogue-Lite-Spiel „The Rogue Prince of Persia“ verlässt heute die Early Access-Phase und erscheint als Vollversion für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Zudem ist der Titel via Xbox Cloud, Xbox Game Pass und Amazon Luna erhältlich. Die Veröffentlichung für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 soll noch dieses Jahr erfolgen.

In der über ein Jahr andauernden Early Access-Phase hat „The Rogue Prince of Persia“ mehr als 15 große Updates erhalten. Außerdem wurde die visuelle Gestaltung komplett überarbeitet, inklusive neuer Farbpalette. Zusätzlich kamen neue Biome, Waffen und Gegenstände sowie eine erweiterte Metaprogression hinzu.

„Wir sind der Steam-Community sehr dankbar für die Unterstützung während der Early-Access-Phase von The Rogue Prince of Persia“, erklärt Lucie Dewagnier, Game Director bei Evil Empire. „Dank ihres Feedbacks haben wir über fünfzehn große Updates veröffentlicht – mit neuen Biomen, Waffen, Gegnern und Gameplay-Systemen. Ihre Leidenschaft hat uns geholfen, das Spiel zu dem schnellen, flüssigen und endlos oft spielbaren Erlebnis zu formen, das wir uns immer vorgestellt haben. Wir können es kaum erwarten, dass noch mehr Menschen unser Spiel in seiner finalen Form entdecken und dabei unvermeidlich zum genialen Soundtrack mit dem Kopf nicken.“

Launch Trailer - The Rogue Prince of Persia

Deep Dive Trailer - The Rogue Prince of Persia

