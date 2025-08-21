Katanaut – Release-Termin und Trailer

Das Action-Roguelite „Katanaut“ wird zeigt sich in einem neuen Trailer. Das Spiel ist von Action-Plattformern und Metroidvania-Spielen inspiriert und soll bereits am 10. September 2025 für PC via Steam erscheinen. Eine Konsolen-Version ist geplant.

Der Titel spielt auf einer riesigen Raumstation, die im kosmischen Chaos versinkt. Die Lage auf der Station gerät immer weiter außer Kontrolle und ihre einst menschlichen Bewohner haben sich in grausige Kreaturen verwandelt. Als Spieler gilt es herauszufinden was dort genau vor sich geht. Um das zu schaffen, musst man aber erst mal die Soulslike-Kämpfe gegen die Kreaturen auf der Raumstation überleben.

Hier ist „Katanaut“ auf Steam zu finden: KLICK! Dort bieten Entwicklerstudio Voidmaw auch eine Demo-Version zum Herunterladen und Ausprobieren an.

Katanaut - Release Date Reveal - FGS Live From gamescom

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung