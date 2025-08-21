Sonic Racing: CrossWorlds – Offener Spieletest und neue Trailer

Im Zuge der gamescom 2025 präsentierte SEGA gleich zwei neue Trailer zum kommenden Rennspiel „Sonic Racing: CrossWorlds“. Außerdem wurde verkündet, dass es vor dem Release einen offenen Netzwerktest geben wird.

„Sonic Racing: CrossWorlds“ erscheint am 25. September 2025 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch. Eine Version für Nintendo Switch 2 soll folgen. Die Webseite zum Rennspiel gibt es hier: KLICK! Informationen zu den Editionen und deren Zusatzinhalten gibt es hier bei uns: KLICK!

Sonic Racing: CrossWorlds – Offener Netzwerktest

Außerdem wurde verkündet, dass von Freitag, den 29. August 2025 bis Montag, den 1. September 2025 ein offener Netzwerktest stattfinden wird. Spieler auf der ganzen Welt können kostenlos als Sonic und seine Freunde auf PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC und Nintendo Switch Rennen fahren. Der offene Netzwerktest ist nicht für Benutzer von PlayStation 4 oder Xbox One verfügbar.

PAC-MAN Inhalte

Der erste Trailer widmet sich den PAC-MAN als jüngsten Neuzugang im wachsenden Saisonpass-Kader. Die Spieler können entweder als PAC-MAN, oder als die berüchtigten Geisterrivalen auf einer Strecke antreten, die von den modernen und klassischen PAC-MAN-Spielen aus der Arcade-Ära des Videospielklassikers inspiriert ist.

Sonic Racing: CrossWorlds | Sonic x PAC-MAN Collab Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Wettkämpfe / Spielmodi

Der zweite Trailer wirft einen Blick auf die Wettkämpfe und das Spielgeschehen. Mit dabei auch die bisher unbekannten Spielmodi wie „Zeitrennen“ oder „Rennpark“.

Grand Prix Tritt allein oder mit Freunden im lokalen Splitscreen-Koop-Rennen um den ersten Platz in einem von 7 Cups (bestehend aus jeweils 4 Rennen) an. Die Teilnehmer erhalten Punkte für ihre Platzierungen, wenn ein Rennen vorbei ist. Wer am Ende die meisten Punkte hat, gewinnt!

World-Match Teste deine Fähigkeiten und tritt online gegen 11 andere Spieler an. Verdiene Rangpunkte, erhöhe deinen Weltrang und peile die Spitze an!

Freunde-Match Spiele online mit bis zu 11 anderen Spielern in privaten Lobbys, wo du jeden Aspekt des Rennens frei anpassen kannst, zum Beispiel das Tempo, die Teamgröße, Strecken und CrossWorlds, KI-Schwierigkeit, Raserei-Tore, Gegenstände und die Regeln.

Rennpark Ändere die Regeln und Teams in diesem Party-Modus, der online und offline sechs einzigartige Rennformate bietet.

Zeitrennen Fahre auf einzelnen Strecken um die Bestzeit und versuche, die Spitze der Rangliste zu erreichen.

Benutzer-Match Spiele offline mit bis zu 4 Spielern im Splitscreen-Modus, wo du jeden Aspekt des Rennens frei anpassen kannst, zum Beispiel das Tempo, die Teamgröße, Strecken und CrossWorlds, KI-Schwierigkeit, Raserei-Tore, Gegenstände und die Regeln.

Rivalensystem Beim neuen Rivalensystem wird den Spielern für die Dauer der vier „Grand Prix“-Rennen ein zufälliger Rivale zugewiesen. Der Rivale zieht den Hauptrennfahrer spielerisch mit einzigartigen Dialoginteraktionen auf und stellt eine ständige Herausforderung dar, was für einen unterhaltsamen Wettbewerb in den Hauptrennen sorgt.

Lokaler Vier-Spieler-Koop Tretet im lokalen Koop-Modus gegen Freunde um den ersten Platz an! Stürzt euch auf demselben Gerät in die Action und findet heraus, wer es so richtig draufhat – mit bis zu vier Spielern und Splitscreen-Funktion.

Plattformübergreifende Spielersuche Die Spieler können sich außerdem auf Online-Rennen mit bis zu 11 Freunden freuen! Mit plattformübergreifender Spielersuche können Spieler auf einer Plattform eine Verbindung zu Spielern auf anderen Plattformen herstellen und gegen sie antreten.



Sonic Racing: CrossWorlds | gamescom Trailer [DE USK]

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung