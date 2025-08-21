Warhammer 40,000: Mechanicus II – Gameplay-Video

Kasedo Games und Entwickler Bulwak Studios liefern mit dem neuen Video einen Überblick von dem rundenbasierte Taktikspiel „Warhammer 40,000: Mechanicus II“. Unter anderem geht es um die Neuerungen, darunter eine vollständig spielbare Kampagne sowohl aus der Perspektive des Adeptus Mechanicus als auch der Necrons sowie neue Features, Einheiten, Biome und Waffen.

In der Geschichte des Spiels mobilisiert Vargard Nefershah die Legionen ihrer Dynastie nach einem jahrtausendelangen Schlaf, um die Eindringlinge des Adeptus Mechanicus zu vernichten, die sich unwissentlich auf ihrer Welt niedergelassen haben. Magos Dominus Faustinius wird aus dem anderen Ende der Galaxie gerufen, um mit seiner hart erkämpften Erfahrung dafür zu sorgen, dass die Necrons sich die Zähne ausbeißen. Bald wird der Konflikt zu einem Schmelztiegel von überraschender Bedeutung und zieht weitere Parteien an, die noch fremdartiger und tödlicher sind.

„Warhammer 40,000: Mechanicus II“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier hier: KLICK! Hier findet ihr „Warhammer 40K: Mechanicus 2“ auf Steam: KLICK!

Warhammer 40,000 Mechanicus II | Gameplay Overview

Quelle: Pressemitteilung