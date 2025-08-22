Daimon Blades – First-Person-Slasher angekündigt

Vor kurzem hat Entwickler Streumon Studio den First-Person-Slasher „Daimon Blades“ für PC angekündigt. Bereits am 03. September 2025 soll die Early Access-Phase auf Steam starten. Dann könnt ihr euch allein oder mit bis zu drei weiteren Spielern den Monstrositäten des Reiches des Urchaos stellen. Der Titel spielt im Universum von Streumons Durchbruch „E.Y.E: Divine Cybermancy“.

Ihr schlüpft in dem Spiel in die Rolle eines Mitglieds der Secreta, einem mysteriösen Kult von Kriegermönchen, die den Eid abgelegt haben, die wachsende Flut der dämonischen Eindringlinge einzudämmen. Um die verfluchten Expeditionen zu überleben, müsst ihr in diesem RPG-artigen First-Person-Slasher plündern, craften und eure dämonenvernichtenden Champions zu wahren Vollstreckern der Hölle ausbilden.

Auf eurem Weg trefft ihr auf sich ständig mutierenden Bestien einer abscheulichen Daimonenbrut, die dem Schoß des Chaos entsprungen ist. Jeder Daimon wendet unterschiedliche Taktiken an, die unablässige Wachsamkeit und Anpassungsfähigkeit erfordern. Schwingt eine Waffe der Zerstörung, sei es ein flammenspeiendes Schwert, eine blutverschmierte Streitaxt oder ein Hammer, der Knochen zu Staub pulversísiert.

Hier gibt es „Daimon Blades“ auf Steam: KLICK!

DAIMON BLADES - GAMESCOM REVEAL TRAILER

Quelle: Pressemitteilung