Landwirtschafts-Simulator 25 – Highlands Fishing – gamescom-Trailer

Auf der gamescom in Köln präsentierte Entwicklerstudio GIANTS Software einen neuen Trailer, der mehr von der Erweiterung „Highlands Fishing“ für den „Landwirtschafts-Simulator 25“ zeigt. Das Addon erscheint am 04. November 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die physische „Landwirtschafts-Simulator 25: Highlands Fishing Edition“ (Hauptspiel und die Highlands Fishing Erweiterung) ist bereits bei ausgewählten Partnern vorbestellbar.

Käufer der Erweiterung können sich auf verschiedene neue Inhalte freuen. Mit dabei ist eine neue Karte, die von felsigen Tälern, rauem Grasland und Highland-Rindern unter weitläufigen, bedeckten Himmeln geprägt ist. Die Region verbindet traditionelle Landwirtschaft mit Aquakultur, während authentische Architektur die Kulisse für neue Aktivitäten bildet – darunter die Aufzucht und Ernte von Fischen. Zudem halten Zwiebeln als neue Feldfrucht Einzug. Der Fuhrpark wächst um Maschinen von Monosem, Can-Am, Agri-Spread und GT Bunning und verleiht den Aktivitäten an Land wie auf dem Wasser zusätzliche Tiefe.

„LS25" ist für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich.

Highlands Fishing | Gamescom Trailer

Quelle: Pressemitteilung