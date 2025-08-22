Star Trek: Voyager: Across the Unknown – Der erste Trailer

Mit „Star Trek: Voyager: Across the Unknown“ schicken Daedalic Entertainment und gameXcite uns zurück in den Delta-Quadranten. Bei dem Spiel soll es sich um ein storybasiertes Survival-Strategiespiel handeln, das Erkundung, Schiffs- und Ressourcenmanagement, Roguelite-Elemente sowie weitreichende Entscheidungen verbindet.

Wie in der Fernsehserie, die 1995 anlief, geht an Board der U.S.S. Voyager tief in den unerforschten Weiten des Delta-Quadranten. Als Spieler übernehmen wir das Kommando über das Raumschiff und Riesen durch 12 Sektoren des Delta-Quadranten. Unterwegs gilt es Systeme und Crew zur verwalten, diplomatisch zu verhandeln und schwierige moralische Entscheidungen zu treffen. Vertraute Gesichter kehren zurück, doch ihr Schicksal kann sich ändern – geprägt von der Entscheidung des Captains auf der Brücke.

„Star Trek: Voyager – Across the Unknown ist ein Projekt, das aus Leidenschaft entsteht – sowohl in Bezug auf die Erzählung, als auch für das Erbe von Star Trek“, sagt Jonas Hüsges, COO bei Daedalic Entertainment. „Wir freuen uns darauf, die Crew der U.S.S. Voyager wieder ins Rampenlicht zu rücken – in einer Weise, die sich treu am Kanon orientiert und dennoch neue erzählerische Horizonte eröffnet.“

„Als lebenslange Star Trek-Fans sind wir begeistert, zu diesem ikonischen Universum beitragen zu können“, ergänzt Daniel Bernard, Game Director bei gameXcite. „Dieses Spiel ist nicht nur Nostalgie – es geht darum, den Spieler:innen das Kommando zu übergeben und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Kurs durch das Unbekannte zu setzen.“

„Star Trek: Voyager: Across the Unknown“ soll für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK!

Star Trek: Voyager - Across the Unknown | Announcement Teaser

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung