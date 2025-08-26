Demonschool – Release erst im November

Anfang August kündigten Publisher Ysbryd Games und Necrosoft Games an, dass das Taktik-RPG „Demonschool“ am 03. September 2025 erscheinen soll. Vor kurzem wurde jedoch verkündet, dass der Release-Termin um mehr als zwei Monte verschoben wurde. Der neue Release-Termin ist jetzt der 19. November 2025. Dann erscheint das Spiel für PC (Steam und EGS), Nintendo Switch, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5.

Zur Verschiebung wurde sich wie folgt geäußert:

„Demonschool sollte ursprünglich am 3. September erscheinen, aber nach reiflicher Überlegung haben wir uns entschlossen, die Veröffentlichung des Spiels auf Mittwoch, den 19. November 2025, zu verschieben.

Mit 11 Jahren Erfahrung als Indie-Publisher sind wir bei Ysbryd Games durchaus qualifiziert zu sagen, dass jeder Zeitpunkt im Jahr 2025, alles in allem, so brutal war oder sein wird, wie es die Marktbedingungen für die Veröffentlichung eines Spiels nur sein können. Noch grausamer ist, dass wir so kurzfristig erfahren haben, dass Hollow Knight: Silksong nur einen Tag nach unserem geplanten Release für Demonschool erscheinen wird.

Wir müssen uns daran erinnern, dass es unser Hauptziel ist, Demonschool bekannt zu machen. Daher ist das Ysbryd-Team der festen Überzeugung, dass wir unserem Spiel keinen Gefallen tun würden, wenn wir uns in Gewässer begeben, die eindeutig blutrot sind. Wenn der September der Moment für Silksong sein wird, dann müssen wir uns einen anderen Zeitpunkt im Kalender suchen, um Demonschool seinen eigenen Moment zu geben, in dem es gesehen und sinnvoll diskutiert werden kann.

Wir treffen diese Entscheidung nicht leichtfertig. Die Veröffentlichung von Demonschool wurde bereits einmal verschoben, und wir möchten klarstellen, dass es nach diesem Zeitpunkt keine weiteren Verzögerungen mehr geben wird. Wir haben bereits Steam-Keys an die Presse verteilt, um ein konstruktives Review-Programm zu ermöglichen, und hatten die feste Absicht, das Spiel am 3. September stolz zu veröffentlichen. Wir hoffen, dass die Fans, die sich auf das Spiel gefreut haben, uns diese letzte Verzögerung verzeihen werden.

Bis November werden wir und Necrosoft Games weiterhin viel Zeit in die Verbesserung und Verfeinerung des Spielerlebnisses investieren. So wird es beispielsweise mehr Enden und Minispiele geben, die die Entwickler ursprünglich nach der Veröffentlichung als Patch hinzufügen wollten, anstatt sie wegzulassen; nun werden sie alle Teil der Spielveröffentlichung im November sein.

Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Begeisterung für Demonschool. Wir hoffen sehr, dass Sie Necrosoft Games auch weiterhin unterstützen, indem Sie am 19. November Faye und ihrer verrückten Bande von Dämonenjägern an der Universität Ihre Unterstützung zukommen lassen! – Brian Kwek, Ysbryd Games

