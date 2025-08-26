In wenigen Tagen erscheint der 2D-Action Plattformer „SHINOBI: Art of Vengeance“ für PC und Konsolen. Als Vorbereitung zur Veröffentlichung, präsentierten SEGA und Entwicklerstudio Lizardcube einen neuen Trailer. Dieser zeigt mehr von der handgezeichneten Welt und das Gameplay des Spiels.

Die Vollversion von „SHINOBI: Art of Vengeance“ erscheint am 29. August 2025 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch. Spieler, die sich unbedingt ins Gefecht stürzen wollen, können das Spiel schon jetzt, drei Tage vor der Veröffentlichung, spielen, wenn sie die Digital Deluxe Edition kaufen.

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es hier bei uns (siehe hier).

SHINOBI: Art of Vengeance ❘ Launch Trailer [DE USK]

