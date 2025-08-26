Warhammer 40,000: Dark Heresy – Entwicklervideo

Mit dem neuen Video liefert das Team von Owlcat Games einen Überblick von dem Taktik-RPG „Warhammer 40,000: Dark Heresy“. Basierend auf dem Rollenspielsysteme des „Warhammer 40K“-Universum zeigt „Dark Heresy“ das dunkle, hoffnungslose, gotische Gesicht des Imperiums aus der Perspektive der Inquisition.

Die Welt von „Dark Heresy“ ist eine Welt des Verfalls – ein zerfallendes Imperium, das von innen heraus verrottet und von Angst, Täuschung und Wahnsinn durchdrungen ist. Auf die Akolythen der Inquisition wartet weder Ruhm noch Erinnerung nach ihrem Tod. Während Rogue Traders mutig ins Unbekannte vorstoßen – umgeben von Reichtum und alter Autorität –, existieren die Akolythen der Inquisition in Stille und Schatten. Kein Raumschiff trägt ihr Siegel, keine Xenos-Relikte säumen ihre Gewölbe, und keine Reichtümer warten am Ende ihres Weges.

Innerhalb des nekrotischen Kolosses des Calixis-Sektors haben die Spieler die heilige Mission, die Ketzerei auszurotten. Nur der Glaube kann die vergifteten Seelen dieser Ketzer retten, doch Xenos und Dämonen sind nicht die einzigen Feinde, vor denen sich die Akolythen in Acht nehmen müssen. Dunkle Vorboten, bekannt als Night Lords, lauern in den Leeren und schwingen Waffen von unvorstellbarer Grausamkeit, während sie im Namen ihrer Dunklen Götter ganze Horden niedermetzeln. Überleben ist der Sieg in diesem Reich des Grauens, wo das Licht des Imperators nicht hingelangt.

„Dark Heresy“ lüftet den Schleier über dem fauligen Herzen des Calixis-Sektors und enthüllt den Verfall, der aus Jahrhunderten der Grausamkeit entstanden ist. Die Entscheidungen, vor denen die Spieler stehen, werden nicht als Spektrum von Gut und Böse dargestellt, sondern als Reinheit versus Pragmatismus. Dies führt zu moralischen Dilemmata, die dafür sorgen, dass die Spieler das ganze Ausmaß der Konsequenzen zu spüren bekommen.

Die Webseite von „Warhammer 40,000: Dark Heresy“, das im Mai 2025 angekündigt wurde (siehe hier) und für PC (Steam, GOG und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll, gibt es hier: KLICK! Ihr könnt den Titel auch bereits auf Steam finden (siehe hier).

Dark Heresy in a Nutshell | Warhammer 40,000: Dark Heresy

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung