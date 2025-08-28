Grind Survivors – Playtest gestartet und Announcement-Trailer

Die Teams von Assemble Entertainment und Pushka Studios wollen nächstes Jahr den Action-Roguelike-Titel „Grind Survivors“ für PC und Konsolen auf den Markt bringen. Bereits jetzt können interessierte Spieler an einem Playtest auf Steam teilnehmen (siehe hier).

In „Grind Survivors“ treten die Spieler als schwer gepanzerte Dämonenjäger gegen endlose Wellen von Höllenkreaturen an. Jeder Run ist ein Mix aus explosiven Bullet-Hell-Gefechten, prozedural generierten Waffen und riskantem Crafting in der Schmiede – dem Ort, an dem Waffen verschmolzen, neu ausgewürfelt oder zerstört werden, um an ultimative Power zu gelangen.

Grind Survivors – Features

Endlose Wellen: Überlebe unaufhörlich anstürmende Scharen dämonischer Feinde.

Gehe deinen Weg: Schalte Synergien frei und sammle Upgrades, die jeden Run einzigartig machen.

Loot-getriebenes Gameplay: Entdecke prozedural generierte Waffen mit zufälligen Eigenschaften.

Alles-oder-Nichts beim Schmieden: Werte deine Ausrüstung in der Schmiede auf, gehst du voll auf Risiko oder auf Nummer sicher?

Vielfältige Biome: Kämpfe in verbrannten Städten, brennenden Wäldern und verdorbenen Landschaften.

Markante Visuals: Ein düsterer, intensiver Grafikstil voller Blut und Zerstörung.

Endlosmodus: Teste deine ultimativen Builds in unendlich skalierender Survival-Action.

„Grind Survivors nimmt das Survivors-Genre und macht es extremer: mehr Action, mehr Chaos, mehr Loot,“ sagt Kirill Mukhin von Pushka Studios. „Es ist unser erstes eigenes Spiel und wir stecken all unsere Leidenschaft hinein, unvergessliche Momente zu erschaffen.“

Grind Survivors - Announcement Trailer

Quelle: Pressemitteilung