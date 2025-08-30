Borderlands 4 – Informationen zur Endgame- und Post-Launch-Roadmap

Nächsten Monat werden 2K und Gearbox Software den Looter-Shooter „Borderlands 4“ auf den Markt bringen. Spieler, die die Geschichte des Spiels durchgespielt haben, erwarten diverse Endgame-Inhalte. Dort können Spieler ihren Fortschritt durch wöchentliche Herausforderungen vorantreiben, weitere Spezialisierungen freischalten, um ihre Ausrüstung weiter anzupassen, und sich auf die Rückkehr des Ultimate Vault Hunter Modus freuen. Hier ein Überblick

Borderlands 4 – Endgame

Ultimate Vault Hunter Modus wurde für die Rückkehr neu gedacht. Dieser Post-Game-Schwierigkeitsgrad fordert Spieler mit fünf freischaltbaren Leveln, die in der Schwierigkeit steigen. Zudem wurden Lehren aus vergangenen Teilen gezogen und dieser Modus verlangt nicht mehr, die Kampagne erneut durchzuspielen, um einen neuen Rang zu erhalten. Spieler steigen jetzt im Rang auf, indem sie vorgefertigte Herausforderungen meistern, die ihren Build auf die Probe stellen und stetig schwerer werden. Außerdem ist es nicht mehr nötig, die gleiche Ausrüstung erneut zu farmen.

Jeder Rang des Ultimate Vault Hunter Modus enthält exklusive Firmware, dies sind Set-Boni für die Ausrüstung, die den Spieler erstmalig in der Kampagne begegnen. Je mehr Firmware Spieler sammeln, desto höher ist der Status-Bonus. Diese kraftvollen Firmware-Boni können einmalig transferiert werden, was zur Folge hat, dass das ursprüngliche Item zerstört wird und der Firmware-Bonus nicht erneut übertragen werden kann.

Es werden mehrere Anreize geschaffen, die es Spieler ermöglichen, den besten Loot zu finden. Weekly Wildcards bieten wechselnde Missionen mit einer garantierten, legendären Belohnung. In dem wöchentlichen Big Encore Boss wählt Moxxis Big Encore einen Boss für die Woche, der mit Eridium gekauft werden kann, um eine größere Version mit besseren Loot-Chancen herauszufordern. Maurices Black Market Maschine schickt die Spieler auf die Suche nach Beute quer über Kairos, wobei jeder Spieler unterschiedliches Loot finden kann. Jede dieser Aktivitäten ist auf das Online-Matchmaking ausgelegt und empfiehlt Spielern, sich mit ihren anderen Spielern mit den gleichen Zielen zusammenzuschließen.

Des Weiteren wird es nach dem Release des Spiels kostenlose und kostenpflichtige Inhalte geben. Bezahlte DLC sind in zwei Kategorien unterteilt: Story Pakete und Bounty Pakete.

Das erste der zwei angekündigten Story-Pakete beinhaltet die Rückkehr des unbeugsamen Fan-Lieblings, Ellie, in „Mad Ellie and the Vault of the Damned“. Dieses Story-Paket mit Cosmic-Horror-Thema mit blutigem und dunklem Ton bietet eine neue Region von Kairos zum Erkunden, mehrere Haupt- und Nebenmissionen, neue legendäre Ausrüstungen und den ersten Post-Launch-Kammerjäger. Zusätzlich bietet das Paket vier neue Kammerjäger-Skins, zwei neue Fahrzeug-Skins, drei ECHO-4-Drohnen-Skins und Aufsätze sowie ein ECHO-4-Frame.

Mit dem Erscheinen des ersten Bounty-Pakets erhalten Spieler Zugriff auf Narrative-Missionen, die das Borderlands-Universum erweitern. Diese Missionen enthüllen mehr über die neuen Charaktere, die den Spielern auf Kairos begegnen. Den Start macht Rush, der gesellige Anführer der Outbounders. Jedes Bounty-Paket enthält neue Hauptmissionen, einen neuen Boss, neue legendäre Ausrüstung, ein/e Spieler-Skin, ein/e ECHO-4-Drohnen-Skin, ein neues Fahrzeug und eine Kammer-Karte, die es Spielern erlaubt, 24 Kosmetika und vier neu auslosbare Ausrüstungsgegenstände freizuschalten.

Im Bereich Gratisinhalte wird es für alle Spieler saisonale Mini-Events geben. Den Start macht im Oktober Horrors of Kairos, mit neuen legendären Waffen, neuen Kosmetika und einer neuen Wetter-Variation. Ebenfalls erhältlich für alle, ohne zusätzliche Kosten, ist die Rückkehr von unbesiegbaren Bossen, die die Fähigkeiten und Builds der Spieler in einer neuen, hochleveligen Boss-Arena auf die Probe stellen und die neuen Bewegungsmöglichkeiten integrieren. Kraftvolle, neue Legendäre-Gegenstände winken als Belohnung für all diejenigen, die es schaffen, die unbesiegbaren Bosse zu besiegen. Außerdem erscheint ein neues Ultimate Vault Hunter Modus Level mit der Veröffentlichung jedes unbesiegbaren Bosses.

„Borderlands 4“ ist der neuste Teil der Loot-Shooter-Reihe, die 2009 startete. Die Veröffentlichung findet am 12. September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Am 03. Oktober 2025 folgt die Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2. Weitere Informationen rund um das Spiel gibt es auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns (siehe hier).

Borderlands 4 - Official Character Short - Harlowe (Family Reunion)

Dieses Video auf YouTube ansehen

BEYOND THE BORDERLANDS #10 - Designing Harlowe | Borderlands 4

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung