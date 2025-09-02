Hell is Us – Neuer Trailer

Kurz vor der Veröffentlichung von „Hell is Us“ präsentierten NACON und Entwicklerstudio Rogue Factor einen neuen Trailer, der die wichtigsten Features des Spiels vorstellt: Erkundung ohne jegliche künstliche Unterstützung, eine Geschichte in einer geheimnisvollen Welt und Nahkämpfe.

Mit einem „Player-Plattering“-Ansatz, der Spieler dazu ermutigt, ihren Instinkten zu folgen statt Markierungen auf der Karte, will das Spiel zu den Wurzeln klassischer Abenteuerspiele zurückkehren. Es fördert Nachdenken und Beobachtung, indem es bewusst auf aufdringliche Hilfestellungen verzichtet. Spieler übernehmen darin die Rolle von Rémi, einem Protagonisten auf der Suche nach seinen Ursprüngen in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land.

Die fast völlige Abschottung der Region birgt ein dunkles Geheimnis: das plötzliche Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine oder Monumente erinnern. Bewaffnet mit speziell geschmiedeten Waffen, die einzig zur Bekämpfung dieser Monster geeignet sind, muss Remi lernen, wie er sie besiegt – und seine Ausrüstung klug einsetzen.

Das Third-Person-Action-Adventure „Hell is Us“ erscheint am 04. September 2025 für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5. Alle, die die Deluxe Edition vorbestellt haben, erhalten bereits heute 72 Stunden Early Access. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier)

This is Hell is Us

Quelle: Pressemitteilung