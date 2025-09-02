Xbox
Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im September 2025

Marcel Schmidt2. September 2025

Der September 2025 ist angebrochen und auch diesen Monat gibt es neue Inhalte für den Xbox Game Pass auf Konsole und PC. Abonnenten erwarten diverse Games, In-Game-Vorteile und mehr. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

  • Heute verfügbar – I Am Your Beast (Cloud, PC und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 3. September – Nine Sols (Xbox Series X|S)
    Game Pass Standard
  • 4. September – Hollow Knight: Silksong (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 4. September – Cataclismo (PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass
  • 10. September – PAW Patrol World (Cloud, Konsole und PC)
    Game Pass Ultimate, PC Game Pass, Game Pass Standard
  • 16. September – RoadCraft (Cloud und Xbox Series X|S)
    Game Pass Ultimate, Game Pass Standard

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. September)

  • All You Need is Help (Cloud, Konsole und PC)
  • Wargroove 2 (Cloud, Konsole und PC)
  • We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie (Cloud, Konsole und PC)

Ultimate Perks

  • 2. September – Skate 3: Das Unlock-Bundle

In-Game Vorteile

  • Jetzt verfügbar – Asphalt Legends Unite: Monatliches Geschenkpaket (Cloud, Konsole und PC)
  • 11. September – The Finals: Willkommenspaket (Cloud, PC und Xbox Series X|S)

DLC / Game Updates

  • Jetzt verfügbar – Overwatch 2 Saison 18: Stadion-Schnellsuche
  • 4. September – Indiana Jones und der große Kreis: Der Orden der Riesen
  • 5. September – EA Sports NHL 26: EA Play Early Access-Testversion

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung

