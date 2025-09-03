007 First Light – Gameplay und ein Release-Termin

IO Interactive hat erstmals Gameplay zu „007 First Light“ gezeigt und dabei einen umfassenden Einblick in das neue Kapitel der James-Bond-Spielereihe gegeben. In einer 30-minütigen Präsentation könnt ihr sowohl einen 20-minütigen Gameplay-Walkthrough als auch Kommentare der Entwickler sehen, die Mechaniken, Gadgets und das Stealth-System näher beleuchtet haben.

In „007 First Light“ übernehmt ihr die Rolle des 26-jährigen James Bond, einem talentierten, aber rebellischen Luftwaffenoffizier der Royal Navy. Durch seinen Mut und sein Gespür im Einsatz erregt er die Aufmerksamkeit von MI6 und wird in das Ausbildungsprogramm der neu gegründeten Eliteeinheit „00“ aufgenommen.

Das Spiel kombiniert Action und Stealth, wie ihr es von IO Interactive kennt. Ihr habt die Wahl, Bonds Fähigkeiten mit roher Gewalt, kluger Täuschung oder seinem Charme einzusetzen. Unterstützt werdet ihr dabei durch moderne Technik aus Qs Labor. Neben bekannten Figuren wie M, Q und Moneypenny begegnet ihr auch neuen Charakteren, darunter Bonds Mentor John Greenway, die geheimnisvolle Isola und eine neue Gruppe von Gegnern.

„007 First Light“ erscheint am 27. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 und PC.

007 First Light – Gameplay Reveal

Quelle: IO Interactive