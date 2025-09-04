Das Action-Adventure „Hell is Us“ ist heute für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erschienen. Passend veröffentlichten Publisher NACON und Entwicklerstudio Rogue Factor den obligatorischen Launch-Trailer.

Yves Bordeleau, CEO von Rogue Factor, erklärt: „Die Veröffentlichung von Hell is Us markiert heute einen Wendepunkt in der Geschichte unseres Studios. Vollständig von unserem 55-köpfigen Team mit Unterstützung von NACON entwickelt, ist dieses Projekt der erste Schritt zur Erfüllung unserer Ambitionen: packende, reife und unvergessliche Spielerlebnisse für ein leidenschaftliches, erfahrenes Publikum zu schaffen, das auf der Suche nach einzigartigen und komplexen Eindrücken ist.“

Jonathan Jacques-Belletête, Creative- und Art Director bei Rogue Factor, ergänzt: „In den letzten fünf Jahren haben wir Körper und Seele darauf verwendet, die Welt von Hell is Us zum Leben zu erwecken. Wir hoffen von Herzen, dass die Spielenden genauso viel Freude beim Erleben haben werden, wie wir sie beim Erschaffen hatten!“

Die offizielle Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen findet ihr auch bei uns (siehe hier)

Hell is Us | Launch Trailer

Quelle: Pressemitteilung