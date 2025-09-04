Killer Inn – Zweiter Closed Beta Test angekündigt

Square Enix, TBS Games und Entwickler Tactic Studios werden nächsten Monat einen zweiten Closed Beta-Test (CBT) für „Killer Inn“ veranstalten. Spieler können sich für die Teilnahme am zweiten CBT auf Steam anmelden (siehe hier), welcher von Freitag, 03. Oktober 2025, 12:00 Uhr bis Montag, 13. Oktober 2025 11:59 Uhr stattfindet.

Alle, die am ersten Closed Beta Test teilgenommen haben, können automatisch am CBT 2 teilnehmen. Neu registrierte Spieler werden am Mittwoch, dem 01. Oktober, über ihre Teilnahmeberechtigung informiert.

Für den CBT 2 hat das Entwicklerteam diverse Verbesserungen auf Grundlage des Feedbacks der Spieler des ersten CBT gemacht. Darunter eine Neubewertung bestimmter Spielelemente, Anpassungen der Spielbalance und die Hinzufügung neuer Funktionen. Während des CBT 2 werden die Spieler erneut eingeladen, ihr Feedback zu geben, um das Spiel weiter zu aktualisieren und zu verfeinern.

„Killer Inn“ ist ein Murder-Mystery-Action-Spiel, das zwischen dem Minderheitenteam der Wölfe und dem Mehrheitsteam der Lämmer ausgetragen wird. In einer geheimnisvollen alten Burg liefern sich 24 Spieler einen Kampf auf Leben und Tod, bei dem es um Täuschung geht. Die Wölfe müssen sich unter den Lämmern verstecken und sie nacheinander ausschalten. Die Lämmer sammeln Hinweise (Haare, Fingerabdrücke, Kleidung etc.), die an den Tatorten zurückgelassen wurden, um die Wölfe einzugrenzen und zu eliminieren.

Die Webseite von „Killer Inn“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, wie die Systemanforderungen, findet ihr auch bei uns (siehe hier).

Willkommen im KILLER INN | Gameplay-Einführung

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung