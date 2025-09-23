OD – Hideo Kojimas Horrorspiel erhält einen neuen Teaser-Trailer

Lange Zeit war es still um „OD“, das Projekt von Spieleentwickler Hideo Kojima in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios. Nun hat Kojima Productions einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht. Erstmals angekündigt wurde das Spiel im Jahr 2023.

Thematisch soll „OD“ die Grenzen der eigenen Furcht erkunden und das Konzept aufgreifen, an Angst zu „überdosieren“ (engl. overdose). Dabei verschwimmen die Übergänge zwischen Gaming und Film. Für die Hauptrollen sind Sophia Lillis („Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves“, „Es“), Hunter Schafer („Euphoria“) und Udo Kier („Flesh for Frankenstein“, „Iron Sky“) bestätigt.

Wie von Hideo Kojima gewohnt, bleiben die Details weiterhin kryptisch. Weitere Informationen zu „OD“ könnten auf der kommenden Tokyo Game Show folgen, bei der Fans vermutlich einen genaueren Blick auf das Projekt werfen dürfen. Die Tokyo Game Show (TGS) 2025 findet vom 25. bis zum 28. September 2025 statt.

OD - KNOCK Teaser Trailer - [ESRB] 4K

