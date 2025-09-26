Code Vein 2 – Release-Termin, Editionen und mehr

Bandai Namco Entertainment und Entwickler Bandai Namco Studios werden Anfang 2026 das Action-RPG „Code Vein 2“ veröffentlichen. Die genaue Veröffentlichung findet am 30. Januar 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Interessierte Spieler haben die Wahl zwischen einer Standard-, Deluxe-, Ultimate- und Collector’s Edition.

Code Vein 2 – Preorder-Boni:

Stylishes Formaset Forma-Schminkmaske: Ein kosmetischer Gegenstand, mit dem du ein Formadesign in deine Augenwinkel malst. Zwillingsreißzähne des Einsamen Wolfes (Waffe): Zwillingsklingen graviert mit einer speziellen Forma, die deine Gegner zerteilen wie die Reißzähne eines Wolfes. Stürz dich mit einem Hechtsprung auf sie und nimm sie auseinander.



Standard Edition

Das Hauptspiel

Deluxe Edition

Das Hauptspiel

Custom Outfit Pack: 3 komplette Outfits und 1 Waffe

DLC-Erweiterung „Die Maske von Idris“

Ultimate Edition

Das Hauptspiel

Custom Outfit Pack: 3 komplette Outfits und 1 Waffe

DLC-Erweiterung „Die Maske von Idris“

Outfits der Charaktere aus CODE VEIN: 6 Outfits, die auf Charakteren aus dem ursprünglichen CODE VEIN basieren.

Digitales Mini-Artbook & Soundtrack

Collector’s Edition

Das Hauptspiel

Digital Deluxe Content

Digital Ultimate Content

Lou MagMell Limited Figurine (18cm)

Artbook (60 Seiten)

Steelbook

Game early access (nicht garantiert)

Zum Schluss gibt es noch einen Trailer, der die verschiedenen Features zeigt und den ersten Blick auf die Welt, in der die Spieler zu Fuß oder mit ihrem Motorrad Forma unterwegs sind, während sie sich durch gespenstische Landschaften wie die von der Wiedergängerin Josée Anjou beherrschte Region der Versunkenen Stadt kämpfen. Zusammen mit Lou MagMell, einem durch die Zeit reisenden Wiedergänger-Mädchen, das den Protagonisten mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt, begeben sich Spieler als Wiedergänger-Jäger auf die Mission, die Geschichte umzuschreiben und die Welt zu retten.

Ebenfalls enthüllt wird das neue Partner-System, das es ermöglicht, nahtlos zwischen zwei Kampfformen zu wechseln. Im Beschwörungsmodus kämpfen diese unabhängig, um im Kampf zu unterstützen, während bei der Assimilation Partner mit dem Jäger verschmelzen, um ihm verbesserte Werte und verheerende Kräfte zu verleihen.

Der Trailer zeigt außerdem neue Käfige und Formae, darunter der zurückkehrende Hound Käfig, ein kritischer Finisher aus „Code Vein“, der wilde Wölfe beschwört, die Gegner Ichor entziehen sowie der neu eingeführte Reaper Käfig, der den Jäger mit einer Sense für weitreichende Angriffe und Konter ausstattet. Formae erweitern die Kampfmöglichkeiten der Spieler mit einer Vielzahl offensiver und defensiver Fähigkeiten, während Bequeathed Formae einzigartige Waffen beschwören. Darunter zum Beispiel das kolossale Großschwert „Absolute Executioner“, das in der Lage ist, mit einem einzigen, verheerenden Schlag Gegner zu erledigen.

[Deutsch] CODE VEIN II - Release Date Reveal Trailer

