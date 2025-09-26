Microsoft Flight Simulator 2024 – Release-Termin für PlayStation 5

Im Zuge der „State of Play”-Übertragung von Sony wurde der „Microsoft Flight Simulator 2024“ für PlayStation 5 angekündigt. Liftoff ist am 08. Dezember 2025. Wer die Deluxe-, Premium Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt, kann ab bereits dem 3. Dezember frühzeitig drauf zugreifen. Ein weiterer Vorbestellerbonus ist der Jet Northrop T38-A Talon.

Microsoft Flight Simulator 2024 – Features

Bis zu 125 detailreiche Flugzeuge, mehr als 40.000 Flughäfen und Landebahnen, über 2.000 Segelflugplätze und mehr als 80.000 Hubschrauberlandeplätze

Ein neuartiges Karrieresystem, mit dem Du Deine Fähigkeiten ausbauen und Zugang zu Missionen in den Bereichen Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienst, Landwirtschaft und mehr erhalten kannst

Erlebnisse wie Landungsherausforderungen, Rallye-Rennen, Herausforderungen in geringer Höhe, den World Photographer-Modus und eine neue Challenge League

Zum ersten Mal können Spieler*innen mit Amerikas erstem zivilen Überschalljet, dem Demonstrator XB-1 von Boom Supersonic, die Schallmauer durchbrechen

Exklusiv auf PlayStation 5: Nutzung der immersiven DualSense-Controller-Funktionen wie adaptive Trigger (reagieren auf Geschwindigkeit, Oberflächentypen, Neigungswiderstand) und Controller-Lautsprecher (Flugsicherungskommunikation)

„Microsoft Flight Simulator 2024“ wurde von Asobo Studio zusammen mit Microsoft Game Studios entwickelt. Er ist seit 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Ankündigung Trailer | PS5 Games

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung