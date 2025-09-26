Microsoft Flight Simulator 2024 – Release-Termin für PlayStation 5

Im Zuge der „State of Play”-Übertragung von Sony wurde der „Microsoft Flight Simulator 2024“ für PlayStation 5 angekündigt. Liftoff ist am 08. Dezember 2025. Wer die Deluxe-, Premium Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt, kann ab bereits dem 3. Dezember frühzeitig drauf zugreifen. Ein weiterer Vorbestellerbonus ist der Jet Northrop T38-A Talon.
Microsoft Flight Simulator 2024 – Features
- Bis zu 125 detailreiche Flugzeuge, mehr als 40.000 Flughäfen und Landebahnen, über 2.000 Segelflugplätze und mehr als 80.000 Hubschrauberlandeplätze
- Ein neuartiges Karrieresystem, mit dem Du Deine Fähigkeiten ausbauen und Zugang zu Missionen in den Bereichen Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienst, Landwirtschaft und mehr erhalten kannst
- Erlebnisse wie Landungsherausforderungen, Rallye-Rennen, Herausforderungen in geringer Höhe, den World Photographer-Modus und eine neue Challenge League
- Zum ersten Mal können Spieler*innen mit Amerikas erstem zivilen Überschalljet, dem Demonstrator XB-1 von Boom Supersonic, die Schallmauer durchbrechen
- Exklusiv auf PlayStation 5: Nutzung der immersiven DualSense-Controller-Funktionen wie adaptive Trigger (reagieren auf Geschwindigkeit, Oberflächentypen, Neigungswiderstand) und Controller-Lautsprecher (Flugsicherungskommunikation)
„Microsoft Flight Simulator 2024“ wurde von Asobo Studio zusammen mit Microsoft Game Studios entwickelt. Er ist seit 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.
Microsoft Flight Simulator 2024 - Ankündigung Trailer | PS5 Games
Quelle: Pressemitteilung