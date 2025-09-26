Microsoft Flight Simulator
Microsoft Flight Simulator 2024 – Release-Termin für PlayStation 5

Marcel Schmidt26. September 2025

Im Zuge der „State of Play”-Übertragung von Sony wurde der „Microsoft Flight Simulator 2024“ für PlayStation 5 angekündigt. Liftoff ist am 08. Dezember 2025. Wer die Deluxe-, Premium Deluxe- oder Aviator-Edition vorbestellt, kann ab bereits dem 3. Dezember frühzeitig drauf zugreifen. Ein weiterer Vorbestellerbonus ist der Jet Northrop T38-A Talon.

Microsoft Flight Simulator 2024 – Features

  • Bis zu 125 detailreiche Flugzeuge, mehr als 40.000 Flughäfen und Landebahnen, über 2.000 Segelflugplätze und mehr als 80.000 Hubschrauberlandeplätze
  • Ein neuartiges Karrieresystem, mit dem Du Deine Fähigkeiten ausbauen und Zugang zu Missionen in den Bereichen Brandbekämpfung, Such- und Rettungsdienst, Landwirtschaft und mehr erhalten kannst
  • Erlebnisse wie Landungsherausforderungen, Rallye-Rennen, Herausforderungen in geringer Höhe, den World Photographer-Modus und eine neue Challenge League
  • Zum ersten Mal können Spieler*innen mit Amerikas erstem zivilen Überschalljet, dem Demonstrator XB-1 von Boom Supersonic, die Schallmauer durchbrechen
  • Exklusiv auf PlayStation 5: Nutzung der immersiven DualSense-Controller-Funktionen wie adaptive Trigger (reagieren auf Geschwindigkeit, Oberflächentypen, Neigungswiderstand) und Controller-Lautsprecher (Flugsicherungskommunikation)

„Microsoft Flight Simulator 2024“ wurde von Asobo Studio zusammen mit Microsoft Game Studios entwickelt. Er ist seit 2024 für PC und Xbox Series X/S erhältlich.

Microsoft Flight Simulator 2024 - Ankündigung Trailer | PS5 Games

Quelle: Pressemitteilung

