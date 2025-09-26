Monster Hunter Stories-Spiele erscheinen für Xbox-Konsole

Es ist bereits bekannt, dass das RPG „Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection“ im März 2026 nicht nur für PC, Nintendo Switch 2 und PlayStation 5 erscheint, sondern auch für Xbox Series X/S. Wie Capcom jetzt bekannt gab, werden „Monster Hunter Stories“ und „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ zum ersten Mal für Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Beide Teile erscheinen bereits am 14. November 2025 für die Konsolen aus dem Hause Microsoft.

Schlüpft in die Rolle eines Monster Riders in „Monster Hunter Stories“. Schließt Freundschaft mit Monsties, behauptet euch in rundenbasierten Kämpfen und erkundet das weitläufige „Monster Hunter“-Universum. Die Fortsetzung „Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin“ erweitert das Abenteuer mit einem verfeinerten Kampfsystem und einer tiefergehenden Geschichte, die euch auf eine riskante Quest mitnimmt, um das Schicksal eines legendären Rathalos zu lenken und eine weltverändernde Prophezeiung zu verhindern.

Monster Hunter Stories Collection – Xbox Ankündigungstrailer

