Possessor(s) – Trailer verrät den Release-Termin für PC und PS5

Der neuste Trailer zum Action-Side-Scroller „Possessor(s)“ verrät nicht nur den Release-Termin, sondern bietet auch einen Überblick über die Inhalte. Dazu gehören die Geschichte, die Charaktere und das Gameplay.

In dem Spiel soll euch eine Kombination aus Plattform-Kampfspielen und Metroidvanias erwarten. Hinzu kommen Kämpfe und Erkundung mit Schwerpunkt auf Jonglieren, Luftkombos und improvisierten Waffen wie Küchenmessern, einer Gitarre und einer Computermaus.

Ihr schlüpft dabei in die Rollen von Luca, eine High-School-Schülerin, die in den Ruinen von Sanzu City gefangen ist – einer weitläufigen Metropole, die nach einer interdimensionalen Katastrophe von übernatürlichen Schrecken überrannt wurde. Ihr Körper ist zerstört, doch Luca schließt einen Pakt mit Rhem, einem neu befreiten Dämon, der einen Wirt braucht. Gemeinsam unternehmen sie einen letzten verzweifelten Versuch zu überleben.

Während Luca und Rhem lernen, miteinander zu koexistieren, entwickeln sie neue Fähigkeiten, die ihnen helfen, eine riesige, miteinander verbundene Stadt zu durchqueren und verschiedene Stadtteile zu erkunden, die jeweils einzigartige Herausforderungen und Atmosphären bieten. Im Verlauf der Geschichte behandelt das Spiel außerdem Themen wie Abhängigkeit, Verlust und Überleben – während Luca in den Ruinen von Sanzu nach ihrer Mutter und ihrer besten Freundin sucht.

Devolver Digital und Entwicklerstudio Heart Machine veröffentlichen „Possessor(s)“ am 11. November 2025 für PC und PlayStation 5. Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

POSSESSOR(S) Gameplay Overview | PS5 and PC on November 11

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung