Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Oktober 2025

In der ersten Hälfte des Oktobers gibt es wieder diverse Spiele, die den Abonnenten des Xbox Game Pass zugänglich gemacht werden. Des Weiteren werden nur drei Spiele den Game Pass am 15. Oktober verlassen. Hier die komplette Übersicht:

Bald im Xbox Game Pass

Jetzt verfügbar – Hogwarts Legacy (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass Jetzt verfügbar – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass Jetzt verfügbar – Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 9. Oktober – Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 14. Oktober – The Casting of Frank Stone (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 15. Oktober – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 15. Oktober – The Grinch: Weihnachtsabenteuer (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 15. Oktober – Eternal Strands (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Nun enthalten im Game Pass Premium

Nun enthalten im Game Pass Premium 15. Oktober – He Is Coming (Game Preview) (PC)

Nun enthalten im Game Pass Premium

Nun enthalten im Game Pass Premium 15. Oktober – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Nun enthalten im Game Pass Premium

Nun enthalten im Game Pass Premium 16. Oktober – Pax Dei (PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 17. Oktober – Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, PC Game Pass 21. Oktober – Evil West (Cloud, Konsole, PC)

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass

Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass 21. Oktober – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)

Game Pass Ultimate, PC Game Pass

Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Oktober)

Cocoon (Cloud, Konsole, PC)

Core Keeper (Cloud, Konsole, PC)

Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Konsole, PC)

In-Game Vorteile

Jetzt verfügbar – Valorant: Spiele den neuen Agenten Veto (Konsole, PC)

15. Oktober – Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 4 (Cloud, Konsole, PC)

DLC / Game Updates

Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: Sinister Grace

Jetzt verfügbar – Diablo IV: Season of Infernal Chaos

Jetzt verfügbar – FBC: Firebreak – Breakpoint Update

Jetzt verfügbar – Grounded 2: Hairy and Scary Update

14. Oktober – Age of Empires II: DE – Chronicles: Alexander der Große

Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung