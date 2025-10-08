Xbox Game Pass – PC- und Xbox-Spiele im Oktober 2025

In der ersten Hälfte des Oktobers gibt es wieder diverse Spiele, die den Abonnenten des Xbox Game Pass zugänglich gemacht werden. Des Weiteren werden nur drei Spiele den Game Pass am 15. Oktober verlassen. Hier die komplette Übersicht:
Bald im Xbox Game Pass
- Jetzt verfügbar – Hogwarts Legacy (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Little Rocket Lab (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Jetzt verfügbar – Supermarket Simulator (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 9. Oktober – Baldur’s Gate and Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 14. Oktober – The Casting of Frank Stone (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober – Ball x Pit (Cloud, Konsole und PC)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 15. Oktober – The Grinch: Weihnachtsabenteuer (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 15. Oktober – Eternal Strands (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Nun enthalten im Game Pass Premium
- 15. Oktober – He Is Coming (Game Preview) (PC)
Nun enthalten im Game Pass Premium
- 15. Oktober – Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Nun enthalten im Game Pass Premium
- 16. Oktober – Pax Dei (PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 17. Oktober – Keeper (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- 21. Oktober – Evil West (Cloud, Konsole, PC)
Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- 21. Oktober – Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC, Xbox Series X|S)
Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Diese Spiele verlassen bald den Game Pass (15. Oktober)
- Cocoon (Cloud, Konsole, PC)
- Core Keeper (Cloud, Konsole, PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Unleashed (Cloud, Konsole, PC)
In-Game Vorteile
- Jetzt verfügbar – Valorant: Spiele den neuen Agenten Veto (Konsole, PC)
- 15. Oktober – Call of Duty: Warzone – Game Pass Pack 4 (Cloud, Konsole, PC)
DLC / Game Updates
- Jetzt verfügbar – Dead by Daylight: Sinister Grace
- Jetzt verfügbar – Diablo IV: Season of Infernal Chaos
- Jetzt verfügbar – FBC: Firebreak – Breakpoint Update
- Jetzt verfügbar – Grounded 2: Hairy and Scary Update
- 14. Oktober – Age of Empires II: DE – Chronicles: Alexander der Große
Weitere Informationen rund um das Abo findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!
Quelle: Pressemitteilung