Assassin’s Creed Shadows – Release-Termin für Nintendo Switch 2

„Assassin’s Creed Shadows“ ist bereits für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erhältlich. Wie Ubisoft jetzt verkündete, erscheint am 02. Dezember 2025 eine Version für die Nintendo Switch 2. Die Switch 2-Version ist für alle Spielmodi optimiert und soll ein durchgängiges Spielerlebnis bieten – ganz gleich, ob von zu Hause oder von unterwegs. Passend gibt es auch Touchscreen-Unterstützung für das Navigieren durch Menüs, Karten und das eigene Versteck.

Zum Start enthält die Nintendo Switch 2-Version von „Assassin’s Creed Shadows“ sämtliche Inhaltsupdates, die seit Erstveröffentlichung des Spieles erschienen sind, mit Ausnahme der Erweiterung ‚Die Klauen von Awaji’, die Anfang des nächsten Jahres erscheint.

„Wir freuen uns sehr, Assassin’s Creed Shadows für Nintendo-Spieler:innen verfügbar zu machen,“ sagt Charles Benoît, Game Director von Assassin’s Creed Shadows. „Ob sie als Naoe lautlos in den Schatten schleichen oder als Yasuke ihren Gegnern frontal entgegentreten – auf Nintendo Switch 2 können Spielerinnen und Spieler sowohl von zu Hause oder auch unterwegs die Straßen und Dächer des feudalen Japans erkunden.“

Alle, die eine Nintendo Switch 2 besitzen, können das Spiel am Erscheinungstag entweder als physische Edition mit einer Nintendo Game-Key-Karte oder als digitalen Download über den Nintendo eShop für Nintendo Switch 2 für 59,99 Euro (UVP) erwerben. Die Nintendo Switch 2-Version unterstützt Cross-Progression über alle Plattformen hinweg via Ubisoft Connect, so dass Spieler ihre Reise nahtlos auf verschiedenen Plattformen fortsetzen können.

Quelle: Pressemitteilung