Persona 3 Reload – Launch-Trailer der Switch 2-Version

Zum Release des RPGs „Persona 3 Reload“ für die Nintendo Switch 2, präsentierte ATLUS einen neuen Trailer. Diese Neuauflage des Spiels ist bereits für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 erschienen und bietet unter anderem ein überarbeitetes Kampfsystem, verbesserte Grafik, verbessertes Audio mit einer neuen englischen Sprachausgabe und noch mehr.

Zusätzlich können Spieler ab heute auf allen von „Persona 3 Reload“ unterstützten Plattformen nach einem kostenlosen Patch auf die neue Musik zugreifen. Der Patch enthält acht zusätzliche Tracks aus dem ursprünglichen „Persona 3“ mit Gesangseinlagen von Yumi Kawamura und erweitert damit die verfügbare Musik für Tartarus.

Die Webseite zum Titel gibt es hier: KLICK! Mehr Informationen über „Persona“-Titel gibt es auch bei uns (siehe hier).

Persona 3 Reload — Launch-Trailer | Nintendo Switch 2

Quelle: Pressemitteilung