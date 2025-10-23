Wreckreation – Neuer Trailer

THQ Nordic und Three Fields Entertainment zeige mit dem neusten Trailer mehr von ihrem Rennspiel „Wreckreation“. Als Spieler soll euch in der Open-World-Rennspiel-Sandbox eine Kombination aus rasanten Arcade-Rennen mit der völligen Freiheit, eigenen Strecken, Herausforderungen und Playgrounds zum Erstellen und Teilen erwarten.

Mit mehr als 50 anpassbaren Fahrzeugen und über 400 Quadratkilometern Open World „Wreckreation“endlose Möglichkeiten für Geschwindigkeit, Kreativität und spektakuläre Crashs bieten. Ob im Koop-Modus mit Freunden oder im Wettkampf gegeneinander. Abgerundet wird das Paket mit Live-Mix-Feature, mit denen ihr die Welt in Echtzeit verändern könnt – von Loops, Rampen und Sprüngen bis hin zu Wetter, Tageszeit und Verkehrsdichte.

„Wreckreation“ erscheint am 28. Oktober 2025 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Webseite von des Rennspiels findet ihr hier: KLICK! Hier gibt es den Titel auf Steam: KLICK!

Wreckreation | Under the Hood Trailer

