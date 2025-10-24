Cthulhu: The Cosmic Abyss – Release-Termin, Playtest und neuer Trailer

Das narrative Investigationsspiel „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ hat von NACON und Entwicklerstudio Big Bad Wolf Termine für einen Playtest, sowie die Veröffentlichung der Vollversion erhalten. Der Playtest findet vom 28. Oktober bis zum 04. November 2025 statt. Interessierte Spieler können sich hier dafür anmelden: KLICK!

Die offizielle Veröffentlichung der Vollversion von „Cthulhu: The Cosmic Abyss“ soll am 16. April 2026 auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erfolgen.

In dem Titel schlüpfen die Spieler in die Rolle von Noah, gesprochen von Jua Amir (Detroit: Become Human), einem auf okkulte Fälle spezialisierten Agenten. Seine Mission ist es, das Verschwinden von Bergleuten auf dem Grund des Pazifischen Ozeans zu untersuchen, unterstützt von seiner persönlichen KI namens KEY.

KEY ist mit einer Reihe nützlicher Werkzeuge ausgestattet, die die Spieler bei ihren Ermittlungen unterstützen, beispielsweise einem Sonar zur Analyse von Hinweisen oder zur Aufdeckung von Dingen, die mit bloßem Auge schwer zu erkennen sind.

Während Noah verschiedene Umgebungen zu Lande und zu Wasser erkundet, wird er mit zahlreichen Rätseln und Puzzles konfrontiert, die auf unterschiedliche Weise gelöst werden können. Einer der bekanntesten Schauplätze des Spiels ist kein anderer als R’lyeh, die Stadt, in der laut Mythos Cthulhu gefangen gehalten wird. Dieser Ort wurde bislang noch nicht in einem Videospiel dargestellt.

Während er sich durch das Labyrinth der Stadt bewegt und unheimlichen Schrecken begegnet, beginnt die Grenze zwischen Albtraum und Realität unter dem Einfluss der mächtigsten aller kosmischen Kreaturen zu verschwimmen: Cthulhu. Wenn er bis dahin noch nicht seinen Verstand verloren hat, muss Noah am Höhepunkt seiner Ermittlungen eine entscheidende Wahl treffen. Je nach den bisherigen Handlungen der Spieler stehen dann mehrere Enden zur Auswahl.

Cthulhu: The Cosmic Abyss | Release Date Trailer

