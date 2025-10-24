Edge of Memories – Story-Trailer

„Edge of Memories“ ist ein in Frankreich entwickeltes Third-Person-Action-JRPG. Der neue Trailer beleuchtet wichtige Aspekte des Universums, der Charaktere und der Themen des Spiels. Die Geschichte des Spiels ist in Zusammenarbeit mit der Autorin Sawako Natori (NieR) entstanden.

Es beschäftigt sich außerdem mit universellen Themen: der Flucht von Völkern, einer von Krankheiten geplagten Welt, der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen.

Die Welt von Heryon wird seit langem von der Korrosion heimgesucht, einer Seuche, die sowohl Wildtiere als auch Menschen in Monstrositäten verwandelt. Auf dem Kontinent Avaris sind Nomadenvölker, die einst von diesem Schrecken verschont geblieben waren, nun vom Aussterben bedroht. Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, reist durch die wilden Länder, um den Leidenden zu helfen. Doch ihr Schicksal ändert sich drastisch, als sie in sich eine Kraft entdeckt, die aus der Korrosion entstanden ist. Diese Gabe ermöglicht es ihr, sich in die Schwarze Bestie zu verwandeln und eine verheerende Kraft zu entfesseln, mit der sie ihre Feinde gnadenlos hinrichtet.

Zusammen mit Ysoris, ihrem ungewöhnlichen Mentor, und Kanta, einem Schamanenprinzen aus einem verlorenen Stamm, begeben sich die Helden auf eine gefährliche Reise, um eine sterbende Welt zu retten, sich gewaltigen Bedrohungen zu stellen und die Wahrheit hinter der Verwüstung aufzudecken.

Ihre epische Odyssee führt sie quer durch Avaris, wo finstere Feinde auf sie warten: Ziegler, eine mysteriöse Gestalt, deren Macht ebenfalls mit der Korrosion verbunden ist, und der Apex, ein göttlicher Gesandter, der behauptet, sowohl die Zukunft als auch die Vergangenheit sehen zu können. Außerdem werden sie sich dem Sanctorium stellen müssen, einem gnadenlosen religiösen und magischen Orden, dessen Autorität Avaris beherrscht. Besessen von grausamen Experimenten mit der Korrosion, beuten sie menschliche Versuchspersonen aus, die verzweifelt versuchen, der Hoffnungslosigkeit ihres Volkes zu entkommen.

Die Ästhetik des Spiels wurde von französischen Animationsfilmen inspiriertet und mit japanischer Anime-Ästhetik kombiniert. Neben der Autorin Sawako Natori, haben auch Charakterdesigner Raita Kazama (Xenoblade Chronicles X), Sängerin Emi Evans (NieR / NieR: Automata) und die Komponisten Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger / Xenogears) und Mariam Abounnasr (Xenoblade Chronicles 3 / ONINAKI) ihre Fähigkeiten bereitgestellt.

NACON und Entwickler Midgar Studio wollen „Edge of Memories“ 2026 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Einen genaueren Release-Termin gibt es noch nicht. Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es hier bei uns: KLICK!

Edge of Memories | Story Trailer

Quelle: Pressemitteilung