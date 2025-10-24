Silver Pines – Trailer zum kommenden Survival-Horror-Spiel

Team17 Digital und Wych Elm haben mit „Silver Pines“ ein neues Survival-Horror-Spiel angekündigt, das stark von den surrealen Werken David Lynchs inspiriert ist. Die Ankündigung erfolgte im Rahmen des Galaxies Showcase. In der Rolle des Privatdetektivs Red Walker erwacht ihr in der rätselhaften, an „Twin Peaks“ erinnernden Kleinstadt Silver Pines und müsst euch dort euren schlimmsten Albträumen stellen.

Walker ist auf der Suche nach dem verschwundenen Musiker Eddie Velvet, doch die Ermittlungen führen ihn in eine düstere Spirale aus Wahnsinn, Erinnerung und Schuld. Silver Pines zeigt sich dabei als halb verlassener, halb vergessener Ort, dessen Geheimnisse tief unter der Oberfläche verborgen liegen.

In „Silver Pines“ erwarten euch klassische Survival-Horror-Elemente mit Metroidvania-Strukturen. Ihr kämpft gegen albtraumhafte Kreaturen, löst Rätsel und verwaltet knappe Ressourcen, während ihr nach und nach neue Gebiete freischaltet.

„Silver Pines“ erscheint für PC, Epic Games Store, Nintendo Switch, Xbox und PlayStation. Erscheinen wird das Spiel voraussichtlich im Laufe des nächsten Jahres. Einen konkreten Release-Termin gibt es jedoch noch nicht. Dafür aber einen ersten Trailer, der euch die düstere Atmosphäre sowie den grafischen Stil präsentiert.

Silver Pines | Announce Trailer

Quelle: Pressemitteilung