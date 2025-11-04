RAIDOU Remastered – Demo für PC veröffentlicht, Switch 2 und PS5 folgen

ATLUS hat eine kostenlose Demo zu „RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ veröffentlicht. Das Remaster basiert auf dem PlayStation-2-Titel „Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army“ und bietet modernisierte Grafik, ein überarbeitetes Kampfsystem, neue Sprachausgabe und verschiedene Verbesserungen im Gameplay.

Die Demoversion ist bereits auf Valves Plattform Steam verfügbar. Ab morgen, Mittwoch, um 06:00 Uhr MEZ wird sie außerdem für PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Die Demo bietet einen ersten spielbaren Abschnitt des Action-RPGs, das im Juni 2025 erschienen ist. Ihr begleitet den jungen Detektiv Raidou Kuzunoha XIV, der gemeinsam mit seinen beschwörbaren Dämonen eine Reihe mysteriöser Ereignisse untersucht.

Der spielbare Prolog und die erste Episode führen euch in die Welt des Spiels ein und lassen euch einige der über 120 verfügbaren Dämonen im Kampf und bei der Spurensuche einsetzen. Wer die Demo spielt, kann den Fortschritt später in die Vollversion übernehmen und dort direkt weitermachen.

„RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army“ ist seit Juni 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und PC über Steam erhältlich.

RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army — Demo Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung