Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes – Gameplay-Walkthrough-Video

„From the Ashes“ ist die kommende Erweiterung für „Avatar: Frontiers of Pandora“. Mit dem Walkthrough-Video liefert das Ubisoft Studio Massive Entertainment einen Überblick über die neue Geschichte des Na’vi-Kriegers So’lek, der sich aufmacht, diejenigen zu retten, die ihm am Herzen liegen, sowie über die Kampfmechaniken, die die Erweiterung prägen.

Omar Bouali, Creative Director bei Massive Entertainment, führt durch eine entscheidende Mission, in der So’lek, ein kampferprobter Na’vi-Krieger, den Arahane-Hometree infiltriert, der nun von der RDA und dem gnadenlosen Ash-Clan besetzt ist. Der Kinglor-Wald – einst üppig und lebendig – liegt nun in Trümmern, da die Eindringlinge die vollständige Kontrolle übernehmen und den Widerstand, insbesondere die Sarentu und So’lek, auslöschen wollen. Nur mit Bogen und Messer bewaffnet, demonstriert So’lek die Effizienz von Stealth und Kampf-Finishern sowie die Fähigkeit, seinen Kriegersinn für tödliche Präzision einzusetzen.

Mit dem Ash-Clan wird ein neuer Gegner in die Welt von „Frontiers of Pandora“ eingeführt. Die wendige und gnadenlose Mangkwan-Kriegsschar infiltriert unter Führung des Mangkwan-Räubers Wukula die Westliche Grenze. In „From the Ashes“ eskaliert in dieser feindseligeren Version des Kinglor-Waldes der Kampf zudem durch die fortschrittliche Technologie der RDA, darunter verbesserte AMPs, Skel-Suits und Hellhounds, während So’lek seine Bindung zu seinem Ikran Ìley nutzt, um Luftunterstützung und taktische Neupositionierung zu erhalten.

Indem Spieler diejenigen ausschalten, die sich ihnen in den Weg stellen, verdienen sie Erfahrungspunkte in Form von Dog Tags, wodurch So’lek seine Kriegerfähigkeiten sowohl im Kampf als auch im Schleichen über ein optimiertes Fortschrittssystem erweitern kann.

„Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes“ erscheint am 19. Dezember 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Amazon Luna und PC (Ubisoft Store, Steam und EGS).

Avatar: Frontiers of Pandora – From the Ashes: Official Gameplay Walkthrough

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung