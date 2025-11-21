Death Howl – Release-Termin für PC und Gameplay-Trailer

11bit studios und Entwicklerstudio The Outer Zone haben vor kurzem den offiziellen Release-Termin für die PC-Version „Death Howl“ verraten. Der Soulslike-Deck-Builder erscheint bereits am 09. Dezember 2025 für PC. Die Konsolen-Version für Nintendo Switch, Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll 2026 folgen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht.

In dem Titel schlüpfen Spieler in die Rollen von Ro, einer Jägerin und trauernden Mutter, die sich in einem nordisch inspirierten Reich der Geister bewegt und verzweifelt versucht, ihren verstorbenen Sohn wiederzufinden. Es ist eine Geschichte über Trauer, Heilung und Widerstandskraft. Als Ro stellen sich die Spieler den unerbittlichen Geistern in raster- und rundenbasierten Kämpfen. Um einen Weg durch die Verzweiflung zu bahnen und gegen die Feinde und Bosse zu bestehen, gilt es ein Kartendeck zusammenzustellen und zu verfeinern. Jedes Biom bietet einzigartige Decktypen und Mechaniken, die die strategische Ebene bereichern sollen.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam (siehe hier) und GOG (siehe hier). Weiteren Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Death Howl | Date Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung