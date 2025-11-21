Silent Hill 2 – Xbox-Version des Remakes erschienen

„Silent Hill 2“ ist ein Remake des Psychohorror-Spiels von 2001 und erschien bereits für PC und PlayStation 5. Jetzt folgte die Veröffentlichung für Xbox Series X/S. Zur Feier des Releases bietet Konami bis zu 50% Rabatt auf den Standardpreis auf Xbox, PC (Steam, GOG und EGS) und PlayStation. Darüber hinaus ist „Silent Hill 2“ in einem Bundle mit „Silent Hill f“ erhältlich. Das Bundle ist ebenfalls mit 20 Prozent Rabatt verfügbar.
Silent Hill 2 / Silent Hill f – Black-Friday-Sales – Übersicht:
- 21. November – Silent Hill f ist erstmals 30 Prozent günstiger im PlayStation Store erhältlich.
- 21. November – Silent Hill 2 ist 50 Prozent günstiger für Xbox and PlayStation erhältlich.
- 25. November – Silent Hill 2 ist 50 Prozent günstiger auf Steam und GOG erhältlich.
- 25. November – Silent Hill f ist 20 Prozent günstiger auf Steam, Xbox Series X/S, EGS und GOG erhältlich.
- 25. November – Bundle-Angebot: Das Bundle aus Silent Hill f und Silent Hill 2 ist 20 Prozent günstiger im Steam-, Xbox- und PlayStation Store erhältlich.
Die Webseite zum Spiel, das von Bloober Team entwickelt wurde, gibt es hier: KLICK! Hier der Launch-Trailer der PC- und PlayStation-Version aus dem Jahr 2024:
SILENT HILL 2 - Launch trailer
Quelle: Pressemitteilung