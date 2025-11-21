Tides of Annihilation – Gameplay-Trailer

In dem über vier Minuten langen Trailer zeigt Eclipse Glow Games mehr von dem Action-Adventure „Tides of Annihilation“. Dabei gibt es einen genaueren Blick auf das Kampfsystem und die fantasievolle Welt.

„Wir haben eine Welt geschaffen, die die Artus-Sage neu interpretiert, in der Themen wie Mut, Loyalität und Heldentum mit einer epischen Geschichte verwoben sind, die in einer fremden und doch vertrauten Umgebung spielt, die den Mut echter Gamer auf die Probe stellt und das Genre vorantreibt“, so Kun Fu, Lead Game Producer bei Eclipse Glow Games. „Wir freuen uns sehr, das nächste Kapitel von Gwendolyns Reise zu präsentieren, und das ist erst der Anfang.“

In dem Einzelspielertitel findet ihr euch in einer verdrehten Version des modernen London wieder, welche durch eine Invasion aus einer anderen Welt kataklysmisch verändert wurde. In der Rolle von Gwendolyn, der einzigen Überlebenden, begebt ihr euch auf eine Suche, um ein Geheimnis zu lüften, das das Schicksal der Realität selbst bestimmen wird.

Gwendolyn besitzt die Macht eines mysteriösen grauen Nebels, der zwei spektrale Ritter zu ihrer Unterstützung beschwören kann. Zusammen mit diesen Geisterrittern stellt ihr euch Horden von Feinden, Bossen und vertikalen Levels in Form gigantischer Ritter, die durch die Landschaft streifen.

„Tides of Annihilation“ wird derzeit für PC (Steam und EGS), Xbox Series X/S und PlayStation 5 entwickelt. Hier findet ihr die offizielle Webseite: KLICK!

Tides of Annihilation | "Break the Mirror" Gameplay Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung