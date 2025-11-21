Total War: Warhammer – Teil 1 und 2 bekommen Zugang zu „Immortal Empires“

Besitzer von „Total War: Warhammer“ oder „Total War: Warhammer 2“ erhalten am 04. Dezember 2025 ein großes Update, wodurch die Kampagne „Immortal Empires“ (Reiche der Unsterblichen) von „Total War: Warhammer 3“ sowie die Prologkampagne „Der verlorene Gott“ zugänglich wird. „Immortal Empires“ umfasst die Karten, Fraktionen und legendären Kommandanten aller drei Spiele der Serie „Total War: Warhammer“ in einer einzigen Sandbox.

Spieler von Teil 1 oder 2, die auch in den Genuss der vollständigen „Total War: Warhammer 3“-Erfahrung kommen wollen – einschließlich der Kampagne „Reich des Chaos“ und ihrer zehn zusätzlichen legendären Kommandanten – können diese mit dem „Warhammer 3“I-Upgrade-Paket über Steam und EGS freischalten.

Einen Blogbeitrag mit einem FAQ zu diesem Thema gibt es hier: KLICK! Die Webseite zur findet ihr hier: KLICK!

Total War: WARHAMMER III - Immortal Empires Launch Trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung