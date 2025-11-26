Project Motor Racing – Launch-Trailer

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios haben das Rennspiel „Project Motor Racing“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 veröffentlicht. Das Spiel bietet unter anderem Mod-Support auf PC und Konsolen, 70 Rennwagen, 13 legendäre Klassen und 28 gescannte Streckenlayouts.

Im Singleplayer-Karrieremodus erleben Spieler ein Survival-orientiertes System, in dem gesprengte Budgets, Reparaturkosten oder ein verpatztes Überholmanöver eine ganze Saison gefährden. Im Cross-Play-Ranglisten-Multiplayer stellen sich digitale Rennfahrer plattformübergreifenden Wettbewerben – mit identischer Physik auf allen Systemen, kostenlosen Custom Lobbies und zwei intensiven Ranglisten.

„Project Motor Racing wurde von Menschen geschaffen, die diesen Sport lieben – und von einer Community geprägt, die genauso viel Leidenschaft mitbringt“, sagt Ian Bell, CEO von Straight4 Studios. „Wir hoffen, dass es den Fahrern das gleiche Gefühl von Verbundenheit und Begeisterung vermittelt, das wir beim Entwickeln hatten – etwas, das dem Sport, den wir alle lieben, gerecht wird.“

„Durch die Verbindung von Straight4s Rennsport-Expertise und unserem bewährten Modding-Ökosystem entsteht eine Plattform, die stetig wächst und durch ihre Community authentisch bleibt“, sagt Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software.

„Dieser Launch ist nur der Startplatz für unsere Ambitionen“, ergänzt Stefan. „Wir sind entschlossen, Project Motor Racing als prägenden Namen des Genres zu etablieren.“

Die Webseite zum Rennspiel gibt es hier. Ein paar weitere Informationen und Trailer findet ihr auch bei uns.

Project Motor Racing | Release Trailer

Quelle: Pressemitteilung