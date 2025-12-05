Starship Troopers: Ultimate Bug War
Starship Troopers: Ultimate Bug War
Starship Troopers: Ultimate Bug War – Retro-Shooter für PC und Konsolen angekündigt

Marcel Schmidt5. Dezember 2025

Die Teams von Dotemu und Entwicklerstudio Auroch Digital haben jetzt „Starship Troopers: Ultimate Bug War“ angekündigt. Es handelt sich um einen Old-School-Shooter, der Anfang 2026 für PC, Nintendo Switch 2, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen soll.

Die Kampagne des Spiels setzt 25 Jahre nach den Ereigenissen des Originalfilms „Starship Troopers“ an. Während im folgenden Trailer General Johnny Rico (gespielt von Casper Van Dien aus den Starship Troopers-Filmen) zu sehen ist, folgt die Geschichte des Spiels der Kriegsveteranin Samantha Dietz, die von ihrer Jagd auf die Assassin Bugs während des Ersten Bug-Kriegs berichtet. Erlebt ihre Abenteuer, während ihr die Arachnoiden auf ihrem Heimatplaneten Klendathu vernichtet.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! | Reveal Trailer

Quelle: Pressemitteilung

