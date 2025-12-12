John Carpenter’s Toxic Commando – Release-Termin und Trailer

Der von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspirierte Koop-Shooter „John Carpenter’s Toxic Commando“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Die Teams von Focus Entertainment und Entwicklerstudio Saber Interactive werden den First-Person-Shooter am 12. März 2026 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 auf den Markt bringen.

Interessierte Spieler haben die Auswahl zwischen der Standard und Blood Edition. Vorbesteller erhalten den „Leon’s Secret Strash“-DLC kostenlos als Preorder-Bonus.

John Carpenter’s Toxic Commando – Blood Edition

Basisspiel

2 Post-Launch DLCs, welche einzigartige Skins für Charaktere, Waffen und Fahrzeuge beinhalten, damit ihr klarstellen könnt, dass Mode auch in der Apokalypse zählt

Ein kosmetisches Gold-Pack für eure Waffen und ein Schmuckstück für eben diese Waffen + 1 Skin pro Charakter

Auch nach der Veröffentlichung im März 2026 sollen kostenlose Update neue issionen, Gegner, Waffen und Fahrzeuge für alle Spieler hinzufügen.

In dem Spiel bildet ihr ein Team mit bis zu drei weiteren Spielern (vollständiger Crossplay-Support für PC und Konsolen) und kämpft gegen den Schlammgott und seine Horde von Abscheulichkeiten zurück in die Unterwelt, während ihr über halboffene Karten fahrt und durch die Ödnis rast. Setzt eine Reihe von Schusswaffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas ein.

John Carpenter's Toxic Commando - Release Date Trailer | The Game Awards 2025

Quelle: Pressemitteilung